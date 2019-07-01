Оливер Стоун опять заинтересовался Украиной

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит новый фильм «Открывая Украину». Об этом он написал в своем Facebook.

Режиссером картины выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. На его YouTube-канале размещен трейлер фильма.

Лента расскажет о событиях 2014 года, а также о войне в Донбассе.

На постере указано, что главными лицами фильма стали сам Стоун, а также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и тележурналистка Оксана Марченко.

Оливер Стоун принял участие в работе над документальным фильмом «Украина в огне», вышедшим в мировой прокат в июне 2016-го года, а в российский — в ноябре, также лента была выложена в интернет. Кинокартина повествует об истории Украины с XVII века до наших дней.

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