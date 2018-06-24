На кладбищах с тайно похороненными десантниками заметили новые могилы военных

На кладбищах под Псковом, где в 2014 году были захоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах десантники, появились новые могилы военнослужащих. Об этом говорится в репортаже «Новой газеты».

По утверждению автора, некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками». Они находятся на кладбище «Крестовское» и на некрополе в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова.

«Всеволод Смирнов погиб в декабре 2016-го, ему было 26 лет. На фото он — в камуфляже на фоне синего-синего моря. А что случилось в январе 2017-го с Владимиром Стеценко?» — пишет корреспондент Ирина Тумакова.

Она также отметила, что на могилах десантников, погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. Памятник стоимостью около 100 тысяч рублей на могиле одного из военных, как сообщили газете в псковской «Военно-мемориальной компании», оплатило Минобороны.

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Закрытые похороны нескольких военнослужащих-контрактников в пригородах Пскова прошли 25 августа 2014 года. Где и при каких обстоятельствах они погибли, не было известно, поэтому расследованием произошедшего занялся журналист Лев Шлосберг, тогда депутат областного парламента. Газета «Псковская губерния», директором которой он был, первой опубликовала информацию о похоронах и выдвинула версию, что солдаты могли принимать участие в вооруженном конфликте в Донбассе против украинских войск. Материал вызвал широкий общественный резонанс, а через несколько дней после его публикации Шлосберг был избит.

В те же дни украинские власти также заявляли об участии псковских десантников в боях в Донбассе, но в Минобороны России опровергали эту информацию.

Официальный Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в прямом участии в конфликте на юго-востоке Украины, который начался весной 2014 года. Российское руководство неоднократно заявляло, что военнослужащих РФ на Украине не было и нет.

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