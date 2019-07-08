Порошенко обвинили в «бережном взращивании» информационного оружия России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала инициативу проведения телемоста между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам политика, граждане России и Украины должны будут говорить тогда, когда в Донбассе перестанут гибнуть люди, а Украина восстановит контроль над восточной границей. До тех пор, по ее словам, телемост — это «информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины».

Тимошенко считает, что ответить на эту угрозу должны президент, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Она призвала подумать о том, каково будет смотреть телемост находящимся в Донбассе украинским военным, и заявила, что путь к миру надо искать «не с ножом в спине». Ответственность за обезвреживание «информационного оружия» она возложила на президента Владимира Зеленского, а его предшественника Петра Порошенко обвинила «бережном взращивании» этого оружия. «Сейчас его (Порошенко — прим. «Лента.ру») заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил», — отметила она, не пояснив, что конкретно имеет в виду.

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Ранее ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» анонсировал проведение телемоста между Украиной и Россией. Он напомнил, что в 1980-е проходили подобные телемосты между США и СССР, которые вели журналисты Фил Донахью и Владимир Познер. Это позволяло американцам и советским гражданам общаться и обмениваться мнениями в условиях холодной войны. Телемост с участием российского телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne состоится 12 июля в 18:00 и продлится два часа. В эфире примут участие граждане обеих стран.

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