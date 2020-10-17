Одесский проспект Небесной cотни обратно переименуют в маршала Жукова

Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной сотни и улице Инглези. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Facebook.

Проспект Небесной сотни будет переименован в проспект маршала Жукова, а улица Инглези — в улицу 25-ой Чапаевской дивизии. Градоначальник уточнил, что Георгий Жуков не подпадает под украинский закон о декоммунизации, поскольку был борцом с фашизмом, а Чапаевская дивизия «является легендарным формированием, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны».

Таким образом отменяется постановление, лично принятое бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

21 июля стало известно, что памятник Владимиру Ленину в Одесской области в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона. Теперь Ленин одет в национальную болгарскую одежду, а в руке держит виноградную лозу.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. Также в рамках закона демонтируются памятники советским деятелям.