Украинские школьники устроили погром в трамвае из-за требования надеть маски

В Киеве группа школьников устроила погром в трамвае. Об этом сообщает BigKyiv.

Очевидцы сообщают, что инцидент начался из-за отказа подростков надеть маски в общественном транспорте. Конфликт превратился в акт вандализма: подростки начали бить кондуктора и выбивать окна в вагоне.

Пассажира, который также просил подростков надеть маски, они покусали и, как утверждается очевидцами, пытались задушить.

Ранее ограничительные меры, связанные с работой общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса, уже вызывали подобные инциденты на Украине. В частности, в Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи. В одном из трамваев пассажиры разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне. Кроме того, нападать на водителей трамваев и троллейбусов из-за транспортного коллапса в городе начали жители Одессы. За день горожане 78 раз блокировали движение на дорогах. Зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом или выбивали стекла в транспорте.