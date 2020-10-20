На Украине оценили последствия декоммунизации колбасы

Бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко оценила возможные последствия декоммунизации колбасы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, призывы к смене названия продукции приведут к тому, что из нее совсем исчезнет мясо. Политик объяснила, что, если название «Советская» («Радянська») будет изменено, в колбасу начнут добавлять сою, пальмовое масло и другую «гадость, которую точно есть нельзя».

Ранее харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Так, им не понравилось название колбасы — «Советская» («Радянська»). Они направили письмо в Украинский институт национальной памяти. В институте на письмо ответили, что рассмотрели жалобу и будут рекомендовать переименовать деликатес.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.