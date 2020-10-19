Украинские активисты потребовали декоммунизировать колбасу

Харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Они направили письмо в Украинский институт национальной памяти, копию которого приводит Telegram-канал «Декомунізація. Україна».

Так, активистам не понравилось название колбасы — «Советская» («Радянська»). В институте на письмо ответили, что рассмотрели жалобу и будут рекомендовать переименовать деликатес.

«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — ответили в институте национальной памяти. Его сотрудники также напомнили, что не могут оказывать прямого влияния на организации.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.