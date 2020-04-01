Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила гендиректора Tesla Илона Маска поделиться с Киевом аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает «Интерфакс-Украина».
Маск сообщил в Twitter, что Tesla имеет дополнительные аппараты ИВЛ и готова разослать их по всему миру. Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах: их всего 3,5 тысячи, а население страны составляет 37 миллионов человек.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались. В стране до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и карантин. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по оптимистическому сценарию граждане начнут возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая.
Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек. 42 тысячи из них умерли. При этом более 178 тысяч пациентов излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения