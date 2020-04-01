Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила гендиректора Tesla Илона Маска поделиться с Киевом аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает «Интерфакс-Украина».

Маск сообщил в Twitter, что Tesla имеет дополнительные аппараты ИВЛ и готова разослать их по всему миру. Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах: их всего 3,5 тысячи, а население страны составляет 37 миллионов человек.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались. В стране до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и карантин. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по оптимистическому сценарию граждане начнут возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек. 42 тысячи из них умерли. При этом более 178 тысяч пациентов излечились.

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