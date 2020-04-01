Украина введет режим «все в масках»

С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Соответствующие вопросы обсуждались на совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Ввести ограничение на эти даты собираются из-за пасхальных праздников, на которые «ожидается пик заболеваемости коронавирусом». Чтобы предотвратить скопление людей на улицах, власти «провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции богослужений».
Также правительство разрабатывает программу по созданию новых рабочих мест и списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы предоставить финансовую помощь беднейшим украинцам на период карантина.
«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам», — заявил Зеленский.
Правительство Украины приняло решение о полном закрытии границ с 28 марта. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения