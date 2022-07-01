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Захарова ответила на признание борща украинским блюдом

Мария Захарова о признании борща украинским блюдом: наш борщ в защите не нуждается

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представительница МИД России Мария Захарова ответила министру культуры и информационной политики Украины Александру Ткаченко, заявившему о признании борща украинским блюдом, включенным в список культурного наследия ЮНЕСКО. Ее комментарий был опубликован в Telegram.

Захарова удивилась, что, по мнению Ткаченко, борщу необходима охрана. «Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», — написала она.

Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое «современный киевский национализм», приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом»?

Мария Захаровапредставительница МИД России

Захарова добавила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.

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Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что теперь это блюдо «официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО».

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Олег Парамонов
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