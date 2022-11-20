В России оценили решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ

Дипломат Орджоникидзе назвал глупостям решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил в беседе с РИА Новости, что в организации занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите.

Россия отдает должное «неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща», однако решение ЮНЕСКО не делают честь этому блюду, оценил он.

Также дипломат отметил, что, помимо украинского борща, существуют еще московский, белорусский и польский. «Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания», — добавил Орджоникидзе.

Ранее ЮНЕСКО добавила в список нематериального культурного наследия культуру приготовления украинского борща. Борщ был признан украинским блюдом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.

