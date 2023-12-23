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15:28, 23 декабря 2023Бывший СССР

Медведев выдвинул предложения к Украине

Медведев предложил Украине сажать людей в тюрьму за приготовление «Оливье»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выдвинул предложения Украине. Чиновник призвал дополнить Уголовный кодекс страны несколькими статьями, об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Так, в частности, Медведев предложил Киеву сажать людей в тюрьму за приготовление или подготовку салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой», а также распространение рецепта указанных блюд или включение их в меню кафе и ресторанов.

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