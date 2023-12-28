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10:24, 28 декабря 2023Россия

Минобороны России раскрыло общее число контрактников в Вооруженных силах

РБК: Минобороны сообщило, что в ВС России служат более 640 тысяч контрактников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) России служат более 640 тысяч контрактников. Это число в докладе «Армия в цифрах — 2023» раскрыло Министерство обороны (МО) России, сообщает РБК.

По данным издания, эти цифры были озвучены впервые с начала специальной военной операции (СВО).

Также оборонное ведомство уточнило количество военнослужащих, проходящих службу в Боевом армейском резерве страны (БАРС) — их в ВС России оказалось более 40 тысяч человек.

Ранее стала известна статистика МО по мобилизованным россиянам — ведомство сообщило их точное количество, рассказало о количестве детей призванных резервистов и данные о высшем образовании мобилизованных.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ходе нее были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

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