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13:29, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

Путин: в зоне проведения СВО находятся 617 тысяч российских военнослужащих

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В зоне боевых действий находятся 617 тысяч российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет в ВК «Ленты.ру».

Глава государства добавил, что линия фронта в зоне СВО составляет почти две тысячи километров. В связи с большим масштабом боевых действий может случаться такое, что не все вовремя поставляется в некоторые части, однако такие проблемы решаются.

«Конечно, может, не все вовремя поставляется, но собственное производство растет и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы. Государство, Минобороны, промышленность, конечно, активно работают», — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько.

Ранее Путин высказался об участниках СВО. Он поразился силой духа и характером военнослужащих, которые защищают страну. Президент восхитился подвигами бойцов и подчеркнул, что ими гордится вся страна.

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      Анастасия Шейкина
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