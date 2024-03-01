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08:32, 1 марта 2024Мир

Во Франции оправдали слова Макрона о войсках на Украине сигналом России

Politico: слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину лишь навредили Киеву
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Целью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о западных войсках на Украине был сильный стратегический сигнал России. Так оправдали слова политика французские чиновники, сообщает Politico.

По словам источников газеты, комментарии французского лидера были призваны активизировать западные державы и разжечь дискуссию о том, что необходимо сделать, чтобы предотвратить победу России.

«Слова Макрона предназначались для того, чтобы послать русским сильный стратегический сигнал: не делайте ничего глупого», — сказал сотрудник Елисейского дворца.

Отмечается, что если высказывания французского лидера были призваны послать твердое предупреждение Кремлю, то они потерпели полную неудачу и достигли полностью противоположного эффекта — обнажили раскол и разногласия на Западе по положению дел на Украине.

Ранее президент Франции допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Позже после волны критики он заявил, что его заявления взвешены и продуманы.

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      Семен Александров
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