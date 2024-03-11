Канцлер Германии не согласился с мнением Папы Римского о белом флаге Украины

Кабмин ФРГ: Шольц не согласен с Папой Римским о перемирии с «белым флагом» Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с мнением Папы Римского Франциска о перемирии с Россией с «белым флагом» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«Как вы можете себе представить, по этому вопросу канцлер не придерживается того мнения, которого придерживается Папа Римский», — отметил он.

По словам пресс-секретаря кабмина, Берлин также принял к сведению, что представитель Ватикана «попытался прояснить слова понтифика».

Он подчеркнул, что Украина «пользуется международной поддержкой» в данном конфликте.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок ответила на слова Папы Франциска о необходимости достичь перемирия по Украине. Она заявила, что мужеством для западных партнеров Украины будет ее дальнейшая поддержка, а не капитуляция.