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14:57, 11 марта 2024Мир

Канцлер Германии не согласился с мнением Папы Римского о белом флаге Украины

Кабмин ФРГ: Шольц не согласен с Папой Римским о перемирии с «белым флагом» Киева

Фото: Heiko Becker / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с мнением Папы Римского Франциска о перемирии с Россией с «белым флагом» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«Как вы можете себе представить, по этому вопросу канцлер не придерживается того мнения, которого придерживается Папа Римский», — отметил он.

По словам пресс-секретаря кабмина, Берлин также принял к сведению, что представитель Ватикана «попытался прояснить слова понтифика».

Он подчеркнул, что Украина «пользуется международной поддержкой» в данном конфликте.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок ответила на слова Папы Франциска о необходимости достичь перемирия по Украине. Она заявила, что мужеством для западных партнеров Украины будет ее дальнейшая поддержка, а не капитуляция.

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      Виктория Кондратьева
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