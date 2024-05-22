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16:29, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян уличила Киев в нежелании менять пленных и пообещала показать их список

Симоньян заявила о списках украинских пленных, которых Киев отказывается менять
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уличила Киев в нежелании менять украинских пленных. Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать», — заявила Симоньян. По словам главреда RT, Владимир Зеленский отобрал из этих списков только 38 человек — в том числе представителей бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России), которых Украина готова забрать.

Симоньян пообещала позднее показать эти списки. Журналистка отметила, что в них указаны ФИО и даты рождения пленных. «Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — заключила она.

Ранее Симоньян заявила о шоке западных государств от хода спецоперации на Украине. Она также отметила, что страны Запада обеспокоены тем фактом, что они «прозевали» российское наступление.

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      Олег Давыдов
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