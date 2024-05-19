Симоньян рассказала о шоке Запада из-за российской спецоперации

Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне спецоперации

Западные государства оказались ошеломлены успехами России в зоне специальной военной операции (СВО), рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что на протяжении нескольких дней читала заголовки западных изданий.

«Они просто в шоке от нашего продвижения», — объяснила медиаменеджер. Журналистка также рассказала, что на Западе обеспокоены тем фактом, что они «прозевали» российское наступление и не оказались к нему подготовлены.

Ранее Симоньян заявила, что СВО для России является «священной войной», и государство не отступит, пока не потушит этот «пожар». По ее словам, Запад пытался дать «взбучку» Ираку, Афганистану и Югославии, и теперь ждет, когда СВО надоест Москве.