Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:09, 19 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о шоке Запада из-за российской спецоперации

Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Западные государства оказались ошеломлены успехами России в зоне специальной военной операции (СВО), рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что на протяжении нескольких дней читала заголовки западных изданий.

«Они просто в шоке от нашего продвижения», — объяснила медиаменеджер. Журналистка также рассказала, что на Западе обеспокоены тем фактом, что они «прозевали» российское наступление и не оказались к нему подготовлены.

Ранее Симоньян заявила, что СВО для России является «священной войной», и государство не отступит, пока не потушит этот «пожар». По ее словам, Запад пытался дать «взбучку» Ираку, Афганистану и Югославии, и теперь ждет, когда СВО надоест Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Установлено точное место падения вертолета Раиси

      В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

      В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с главой Ирана

      Симоньян рассказала о шоке Запада из-за российской спецоперации

      Всплеск заболеваемости COVID-19 предрекли из-за новых штаммов

      В России назвали главных подозреваемых в ЧП с вертолетом президента Ирана

      Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета Раиси

      Верховный лидер Ирана выступил перед гражданами после крушения вертолета Раиси

      Власти Финляндии допустили открытие границы с Россией

      Спасатели обнаружили вертолет Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше