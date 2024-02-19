Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

Симоньян: Россия не отступит от СВО на Украине, пока не потушит этот «пожар»

Специальная военная операция (СВО) для России является «священной войной», РФ не отступит, пока не потушит этот «пожар», заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

Журналист назвала неизвестную для Запада причину, по которой Россия не отступит от целей на Украине. «Они не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО, правда же? ... Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар», — объяснила она важность СВО.

Симоньян указала, что Запад пытался дать «взбучку» Ираку, Афганистану и Югославии, а теперь ждет, когда СВО надоест Москве. «Они все ждут, что вот России надоест ... Россия устанет ... истощатся силы», — добавила редактор.

Ранее Симоньян рассказала, что Россия в условиях СВО не почувствовала невыносимую тяжесть условий жизни, как того хотел бы Запад.