Главред RT Симоньян: Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО

Россия в условиях специальной военной операции (СВО) не почувствовала невыносимую тяжесть условий жизни, как того хотел бы Запад. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

По ее словам, экономика России развивается, а доходы населения растут. «Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть», — высказалась она.

Симоньян добавила: Запад хотел, чтобы люди в России стали беднее. Как уточнила главный редактор, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем раньше. По ее мнению, Россия движется в правильном направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян выросли более чем на 12 процентов. Он также рассказал, что инфляция в России подросла и сейчас составляет 5,7 процента.