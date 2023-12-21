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01:17, 21 декабря 2023Россия

Симоньян высказалась о развитии экономики России в условиях СВО

Главред RT Симоньян: Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия в условиях специальной военной операции (СВО) не почувствовала невыносимую тяжесть условий жизни, как того хотел бы Запад. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

По ее словам, экономика России развивается, а доходы населения растут. «Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть», — высказалась она.

Симоньян добавила: Запад хотел, чтобы люди в России стали беднее. Как уточнила главный редактор, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем раньше. По ее мнению, Россия движется в правильном направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян выросли более чем на 12 процентов. Он также рассказал, что инфляция в России подросла и сейчас составляет 5,7 процента.

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      Марина Совина
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