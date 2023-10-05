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17:44, 5 октября 2023Экономика

Путин заявил о росте доходов россиян

Путин заявил о росте реальных располагаемых доходов населения на 12 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы россиян выросли более чем на 12 процентов. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, его трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства отметил, что в то время, как в Европе реальные располагаемые доходы населения упали, в России они подросли. Путин также заверил, что все заявленные планы развития страны и все социальные обязательства выполняются в полной мере.

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Президент также рассказал, что инфляция в России «подросла» и сейчас составляет 5,7 процента. По мнению Путина, Россия преодолела все экономические проблемы, которые возникли после введения санкций.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР предложила отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, она поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Как следует из документов, депутаты считают указанный порог оптимальным для отмены НДФЛ, так как эта сумма почти вдвое выше МРОТ, и мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

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