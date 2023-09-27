В Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян

В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже ₽30 тысяч

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа и пояснительную записку.

По мнению авторов инициативы, она поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Как следует из документов, депутаты считают порог в 30 тысяч рублей оптимальным для отмены НДФЛ, так как эта сумма почти вдвое выше МРОТ (в 2023 году он составляет 16 242 рубля) и мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

В правительстве, однако, назвали проект недоработанным — по мнению кабмина, в предлагаемом варианте подобной мерой смогут воспользоваться не только малоимущие. Там объяснили, что положения законопроекта не связывают право на эту льготу с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о сохранении декретных выплат работающим дистанционно россиянкам. Авторы объяснили, что хотят поддержать матерей, которые «продолжают свое карьерное профессиональное развитие» ради того, чтобы «не погрязнуть в домашних делах»,