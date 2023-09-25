Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

Работающим в декрете россиянкам предложили сохранять пособие при дистанционке

Законопроект о сохранении декретных выплат работающим дистанционно россиянкам внесли 25 сентября на рассмотрение Госдумы. В инициировавшей его фракции ЛДПР объяснили предложение желанием поддержать матерей, которые «продолжают свое карьерное профессиональное развитие» ради того, чтобы «не погрязнуть в домашних делах», пишут «Известия».

Как отмечают авторы поправок, действующее законодательство позволяет с сохранением пособия выйти из отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени или работать на дому, но дистанционная занятость в перечень таких случаев не входит.

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, если женщина готова работать в декрете, государство и работодатель должны обеспечить условия, сохранив положенное пособие. В августе текущего года, комментируя выдвижение соответствующих предложений, политик отметил, что они позволят женщинам совмещать материнство с работой и чувствовать уверенность в своем финансовом положении.

Комментируя идею о сохранении декретных выплат при дистанционной работе, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее напомнила, что рассмотреть инициативу, в соответствии с которой даже при полной занятости мать не потеряет соответствующее пособие, поручил президент России Владимир Путин. «Какая это будет занятость: на удаленной основе или на офисном рабочем месте — это не имеет абсолютно никакого значения», — сказала в связи с этим парламентарий.