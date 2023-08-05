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16:51, 5 августа 2023Россия

В России оценили идею разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

Депутат Бессараб: сегодня частичная занятость для женщин в декрете разрешена

Фото: Kevin Liang / Unsplash

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею разрешить женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением выплат. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила о соответствующем поручении президента России Владимира Путина.

Парламентарий сообщила, что сегодня частичная занятость для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, разрешена. Они не теряют права на получение соответствующего пособия.

«На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) наш президент поручил еще рассмотреть инициативу, в соответствии с которой даже при полной занятости мать не потеряет соответствующее пособие. Какая это будет занятость: на удаленной основе или на офисном рабочем месте — это не имеет абсолютно никакого значения», — добавила она.

Я думаю, что поручение президента будет выполнено без каких-то дополнительных инициатив

Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением выплат. Парламентарий считает, что закон позволит совмещать материнство с работой.

В июле в Госдуме подготовили проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет.

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    Алена Шевченко
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