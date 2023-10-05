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17:39, 5 октября 2023Экономика

Путин раскрыл уровень роста цен в России

Путин: инфляция в России «подросла» и сейчас составляет 5,7 процента

Фото: Олег Елков / ТАСС

Инфляция в России «подросла» и сейчас составляет 5,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на Youtube-канале «Комсомольской правды».

По мнению Путина, Россия преодолела все экономические проблемы, которые возникли после введения санкций. При этом, добавил президент, некоторые трудности все же остались, — в частности, дефицит труда.

Он подчеркнул, что федеральный бюджет России справляется и в будущем справится с проведением СВО. Хотя расходы на оборону и безопасность увеличились примерно вдвое и сейчас составляют около 6 процентов ВВП, стране удалось выйти на профицит бюджета свыше 660 миллиардов рублей. Путин назвал неверной точку зрения, что Россия «слишком много денег тратит на пушки» — по его мнению, это не так.

По итогам 2023 года бюджет, однако, будет сведен с дефицитом — но всего в 1 процент ВВП, сказал президент. Полтора месяца назад на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам он утверждал, что дефицит к концу года составит около 2 процентов ВВП.

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    Софья Ермакова
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