Путин оценил состояние российского бюджета

Путин: в июле-сентябре бюджет РФ будет профицитным, по итогам года — дефицитным

По итогам июля-сентября доходы российского бюджета превысят расходы, уверен президент страны Владимир Путин. Тем не менее по итогам года расходы превысят доходы — как и ожидалось, дефицит составит около двух процентов ВВП страны, сообщил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента, текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. В то же время в стране ускоряется инфляция, и задача сдерживания цен выходит для властей на первый план.

За первое полугодие, по данным Минфина, дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) России составил 2 триллиона 462,5 миллиарда рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей по итогам года. Доходы бюджета за первую половину 2023-го упали на 3,5 процента в годовом выражении, до 25 триллионов 384,3 миллиарда рублей, а расходы выросли на 18,6 процента, до 27 триллионов 846,8 миллиарда рублей.

Сложившийся дефицит федерального бюджета был спровоцирован увеличением государственных расходов, а также падением доходов от экспорта в сочетании с ростом импорта. Ситуация оказывает серьезное давление на российскую валюту, которая с начала года ослабла на 40 процентов.

Падение курса рубля также беспокоит власти — в сегодняшнем обращении президент потребовал от правительства и Центробанка активнее использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы снижать волатильность на финансовом рынке и сдерживать отток капитала.