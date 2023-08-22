Путин потребовал активнее сдерживать отток капитала

Путин потребовал от правительства и ЦБ активнее контролировать отток капитала

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и ЦБ активнее использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы снижать волатильность на финансовом рынке и сдерживать отток капитала. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что значительные колебания на финансовых рынках, наблюдающиеся в последние месяцы, затрудняют принятие инвестиционных решений бизнесом и гражданами.

«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка», — сказал Путин.

Отток капитала стал одной из главных причин существенного ослабления рубля в 2023 году. 11 августа Банк России сообщал, что по отношению к доллару российская валюта обесценилась на 27,5 процента с начала года, а к евро — почти на 30 процентов.