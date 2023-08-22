Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:05, 22 августа 2023Экономика

Путин потребовал активнее сдерживать отток капитала

Путин потребовал от правительства и ЦБ активнее контролировать отток капитала

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и ЦБ активнее использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы снижать волатильность на финансовом рынке и сдерживать отток капитала. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что значительные колебания на финансовых рынках, наблюдающиеся в последние месяцы, затрудняют принятие инвестиционных решений бизнесом и гражданами.

«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка», — сказал Путин.

Отток капитала стал одной из главных причин существенного ослабления рубля в 2023 году. 11 августа Банк России сообщал, что по отношению к доллару российская валюта обесценилась на 27,5 процента с начала года, а к евро — почти на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму

    Трое россиян похитили мужчину и требовали от него полтора миллиона рублей выкупа

    Путин оценил состояние российского бюджета

    Путин потребовал активнее сдерживать отток капитала

    Realme выпустит смартфон с функцией настройки мощности

    Путин оценил демографическую ситуацию в России

    Единственный в мире жираф без пятен появился на свет в американском зоопарке

    Путин заявил о будущем обновлении одного рекорда

    Глава Минобороны Украины предрек населению «болезненные потери»

    Бывшая участница КВН назвала телеигру отстоем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости