Минфин России раскрыл дефицит бюджета за первое полугодие

Минфин: дефицит консолидированного бюджета в январе-июне достиг 2,5 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) в России по итогам первого полугодия составил 2 триллиона 462,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает «Интерфакс».

Год назад за этот же период был зафиксирован профицит в размере 2 триллиона 829,5 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета упали на 3,5 процента в годовом выражении — до 25 триллионов 384,3 миллиарда рублей. А вот расходы выросли на 18,6 процента, до 27 триллионов 846,8 миллиарда рублей.

Нефтегазовые доходы бюджета за полугодие упали на 47 процентов, до 3 триллионов 381,6 миллиарда рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,3 процента, до 22 триллионов 2,7 миллиарда рублей. Таким образом в общем бюджете доля нефтегазовых доходов упала почти в два раза, до 13,3 процента.

Дефицит отдельно федерального бюджета России в первом полугодии 2023 года составил 2 триллиона 350,2 миллиарда рублей. Год назад профицит составлял 1 триллион 482,3 миллиарда рублей. В текущих параметрах бюджета дефицит по итогам года запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей.

Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган предположил, что одним из серьезных последствий ослабления рубля станет ускорение инфляции. По его словам, слабый рубль негативно отражается на международной торговле, в частности на импорте. При этом население, скорее всего, начнет переводить рубли в доллары, евро и юани, что окажет дополнительное давление на национальную валюту.