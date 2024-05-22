Симоньян опубликовала список пленных, которых отказывается обменивать Киев

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев.

Приведенный ею список называется «Список 500» — в нем указано соответствующее число ФИО, а также даты их рождения. Отдельно Симоньян показала список 38 пленных военнослужащих ВСУ, согласованный с киевской стороной. По ее словам, в нем — те, кого отбирал лично президент Украины Владимир Зеленский, в частности представителей бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

Главред RT ранее отметила, что всех этих пленных Украина не хочет забирать уже четыре месяца.

