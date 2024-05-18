Лавров описал усилия Запада на конференции по Украине одной фразой

Лавров: организаторы саммита по Украине в Швейцарии заняты откровенной чепухой

Организаторы якобы мирного саммита по Украине в Швейцарии заняты «откровенной чепухой», без какой-либо реальной перспективы на изменение статуса-кво. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы... Значит, задача [проведения саммита] не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», — заявил министр

Лавров также отметил, что наращивание поставок дальнобойных западных вооружений на Украину означает для России сигнал «к выяснению отношений на поле боя», а не дипломатическими методами.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада и в особенности США не отказывается от провозглашенной им на уровне официальных доктрин цели нанесения России стратегического и военного поражения.