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15:48, 18 мая 2024Мир

Лавров заявил о постоянных фантазиях Запада о деколонизации России

Лавров: Запад не перестает фантазировать о деколонизации РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава МИД России Сергей Лаврв заявил, что Запад, во главе которого стоит Вашингтон, не отказывается от провозглашенной им на доктринальном уровне цели нанесения России стратегического поражения, причем поражения в том числе и военного, но не только. С такими словами министр выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Его цитирует ТАСС.

Западные страны продолжают фантазировать о так называемой деколонизации России, означающей ее расчленение, указал глава МИД. «Мы, разумеется, наблюдаем за тем, что делают мозговые центры на Западе, как они упражняются в сценариях нанесения нам максимального урона, призывают к поставкам все новых видов оружия Киеву, допускают уже официально на уровне членов правительств нанесение ударов по любой части территории России. По крайней мере, говорят, что решать здесь Киеву», — отметил Лавров.

Также по словам главы российской дипмиссии само существование России воспринимается «многими наиболее агрессивными русофобами как угроза глобальному доминированию золотого миллиарда во главе с Вашингтоном».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с катастрофическими последствиями.

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      Екатерина Подвигина
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