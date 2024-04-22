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14:15, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос об олимпийском перемирии

Зеленский: я не верю в олимпийское перемирие на время Игр в Париже

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в олимпийское перемирие на Украине на время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. С таким заявлением он выступил в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об организации перемирия на время Олимпиады в Париже. Он заявил, что не верит в такой формат перемирия.

«Я не верю не в такой формат перемирия, а в какой-либо формат перемирия с Россией», — подчеркнул украинский президент. По его словам, Макрон должен прекрасно понимать его позицию, так был свидетелем переговоров в «нормандском формате». Зеленский добавил, что сейчас все являются живыми свидетелями переговоров о перемирии в «нормандском» и «минском» форматах.

Ранее Зеленский заявил, что страны Запада боятся напрямую участвовать в конфликте на Украине, поскольку опасаются полномасштабной войны с Россией. По его словам, помощь Израилю является более существенной, чем Украине.

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      Юрий Леонов
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