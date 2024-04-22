Зеленский рассказал о боязни Запада перед Россией

Зеленский: Запад не помогает Украине войсками, так как боится войны с Россией

Страны Запада боятся напрямую участвовать в конфликте на Украине, поскольку опасаются полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Зеленский ответил на вопрос о помощи Запада Израилю и Украине. По его словам, помощь Израилю является более существенной, поскольку западные политики не хотят отправлять войска на Украину из опасений военного конфликта с Россией.

«Это означает, что они действительно боятся России», — заявил украинский президент. По его мнению, активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится президента России Владимира Путина, несмотря на больший объем экономики и военного потенциала.

Ранее Зеленский заявил о защите украинцами стран НАТО. По его словам, США не приходится воевать, защищая страны альянса, поскольку это делает Украина.