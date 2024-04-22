Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о боязни Запада перед Россией

Зеленский: Запад не помогает Украине войсками, так как боится войны с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Запада боятся напрямую участвовать в конфликте на Украине, поскольку опасаются полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Зеленский ответил на вопрос о помощи Запада Израилю и Украине. По его словам, помощь Израилю является более существенной, поскольку западные политики не хотят отправлять войска на Украину из опасений военного конфликта с Россией.

«Это означает, что они действительно боятся России», — заявил украинский президент. По его мнению, активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится президента России Владимира Путина, несмотря на больший объем экономики и военного потенциала.

Ранее Зеленский заявил о защите украинцами стран НАТО. По его словам, США не приходится воевать, защищая страны альянса, поскольку это делает Украина.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Польша объявила, что готова разместить у себя ядерное оружие. Россия пообещала ответные меры

      Британский аналитик назвал причину неспособности ВСУ обороняться

      Зеленский ответил на вопрос об олимпийском перемирии

      Водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в российской реке

      Глава разведки Украины оценил возможность потери Киева

      В российскую больницу доставили мужчину с отверткой в голове

      В российском регионе решили увековечить подвиг экипажа танка «Алеша»

      Зеленский рассказал о боязни Запада перед Россией

      Встречи Трампа с иностранными лидерами вызвали сильное раздражение у Байдена

      На Украине заявили об исчезновении координатора подрыва «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше