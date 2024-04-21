Зеленский заявил о защите украинцами стран НАТО

Зеленский: США не приходится воевать для защиты НАТО, это делает Украина

США не приходится воевать, защищая страны НАТО, поскольку это делает Украина. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом NBC.

Зеленский сказал, что США не финансируют конфликт, а «защищают свободу и демократию» в Европе. Украина же сражается, что «снижает цену» для всей Европы и НАТО, отметил он.

«Американской армии сейчас не приходится сражаться, защищая страны НАТО. Это делают украинцы. И цивилизованный мир предоставляет нам только боеприпасы. Я думаю, это хорошее решение», — добавил украинский президент. Кроме того, по его словам, Украина «защищает всех остальных».

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью NBC также высказался об одобрении Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Киеву. Он заявил, что это укрепит Вооруженные силы Украины (ВСУ) и даст им шанс на победу.

Вечером в субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.