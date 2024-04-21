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19:07, 21 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о шансе на победу Украины

Зеленский: после одобрения помощи от США у Украины будет шанс на победу

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одобренный Палатой представителей Конгресса США пакет помощи Киеву укрепит Вооруженные силы республики (ВСУ) и даст им шанс на победу. Такое заявление он сделал в интервью NBC.

По словам Украинского лидера, он очень надеется на то, что Украина действительно получит системы вооружений, в «которых так нуждаются тысячи солдат».

Вечером в субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой сессии был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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