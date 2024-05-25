Зеленский допустил обсуждение только трех пунктов «формулы мира»

Зеленский: на саммите в Швейцарии обсудят только три пункта «формулы мира»

Украина выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского в ходе саммита в Швейцарии. Об этом украинский лидер заявил в интервью Orda.kz.

Зеленский прокомментировал предстоящий саммит по «формуле мира» в июне. Он подчеркнул, что на первый саммит Украина вынесет только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

«Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать», — заявил украинский президент. По его мнению, большинство стран мира согласятся принять решение на основе этих трех пунктов. Зеленский также выразил опасения, что многие лидеры государств откажутся от поездки на саммит.

Ранее Зеленский отказался рассматривать возможность прекращения огня с Россией. По его словам, договоренность о прекращении огня подвергла бы Украину опасности.