Зеленский отказался думать о прекращении огня

Зеленский отказался рассматривать возможность прекращения огня с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность прекращения огня с Россией. Об этом лидер страны заявил в интервью изданию «Орда», запись есть на YouTube.

По словам Зеленского, договоренность о прекращении огня подвергла бы Украину опасности, так как Россия может использовать это обстоятельство для усиления позиций. Он отметил, что подобное соглашение можно было бы рассмотреть, если бы войска находились «на линии границ».

Ранее Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая в связи с отсутствием выборов. Тем, кого беспокоит данный вопрос, он посоветовал обратиться к украинскому законодательству.