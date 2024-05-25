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16:24, 25 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об отказе от предложений других стран о прекращении огня

Зеленский подтвердил предложения других стран о прекращении огня и отверг их

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предложения лидеров других стран о прекращении огня и отказался их рассматривать. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Orda.

Зеленский сослался на разговор с одним из лидеров стран мира, отказавшись назвать его имя. По его словам, политик предложил украинскому лидеру временное прекращение огня, но тот отверг предложение.

«Для нас это очень опасно, очень», — заявил президент Украины. Он заявил о якобы использовании Россией перемирия для подготовки к новым наступлениям и спросил собеседника, готов ли тот брать на себя ответственность.

Ранее Зеленский допустил обсуждение только трех пунктов своей «формулы мира» из десяти. Зеленский также выразил опасения, что многие лидеры государств откажутся от поездки на саммит.

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      Юрий Леонов
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