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16:40, 10 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты последствия за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний в России

Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии заболеваний
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Этот документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что за подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Кроме того, там сказано, что в случаях, если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, последует более строгое наказание в виде лишения свободы до пяти лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

В случаях же, если преступление совершила группа лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, через интернет, с использованием служебного положения, то срок лишения свободы составит до шести лет со штрафом в размере от одного до двух миллионов рублей, а за деяния, совершенные организованной группой, а также повлекшие массовые заражения людей или иные тяжкие последствия последует наказание в виде лишения свободы до восьми лет со штрафом до трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что президент высказался о терактах в России

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