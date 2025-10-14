Бывший СССР
12:09, 14 октября 2025Бывший СССР

Путин созвонился с Токаевым

Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в своем Telegram-канале.

«Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Россию», — указано в сообщении.

Отмечается, что лидеры подтвердили настрой на укрепление партнерства и союзничества России и Казахстана и реализацию совместных проектов двух стран.

Ранее Путин созвонился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Тогда стороны обсудили подготовку к первому российско-арабскому саммиту. Мероприятие решено было перенести на более позднее время.

