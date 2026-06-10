Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 10 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба отобравшей у 101-летней участницы войны квартиру россиянки

В Кузбассе отобравшая квартиру у 101-летней участницы войны женщина получила 4 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинске-Кузнецком суд приговорил 60-летнюю местную жительницу, отобравшую квартиру у 101-летней участницы войны, к четырем годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Обвиняемая — работница отделения социального обслуживания населения. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На заседании своей вины женщина не признала, заявив, что ухаживала за пожилой женщиной вне рабочего времени исключительно из гуманных соображений. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в силу своих служебных полномочий осужденная знала о состоянии здоровья участницы Великой Отечественной войны и о наличии в ее собственности двухкомнатной квартиры, а также об отсутствии близких родственников в Кемеровской области. Тогда женщина втерлась в доверие к потерпевшей и под предлогом совместного проживания и ухода за ней уговорила оформить договор дарения квартиры стоимостью более 2,6 миллиона рублей. Она сопроводила участницу войны к нотариусу, где и были составлены необходимые документы.

Потерпевшая заявила, что у нее не было намерений дарить квартиру обвиняемой. Она сказала, что планировала завещать недвижимость внучке, которая проживает в другом регионе.

В результате квартиру вернули законной владелице.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере 176 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

    Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

    В Тюмени состоялся первый городской «Чемпионат чистоты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok