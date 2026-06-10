Раскрыта судьба отобравшей у 101-летней участницы войны квартиру россиянки

В Кузбассе отобравшая квартиру у 101-летней участницы войны женщина получила 4 года

В Ленинске-Кузнецком суд приговорил 60-летнюю местную жительницу, отобравшую квартиру у 101-летней участницы войны, к четырем годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Обвиняемая — работница отделения социального обслуживания населения. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На заседании своей вины женщина не признала, заявив, что ухаживала за пожилой женщиной вне рабочего времени исключительно из гуманных соображений. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в силу своих служебных полномочий осужденная знала о состоянии здоровья участницы Великой Отечественной войны и о наличии в ее собственности двухкомнатной квартиры, а также об отсутствии близких родственников в Кемеровской области. Тогда женщина втерлась в доверие к потерпевшей и под предлогом совместного проживания и ухода за ней уговорила оформить договор дарения квартиры стоимостью более 2,6 миллиона рублей. Она сопроводила участницу войны к нотариусу, где и были составлены необходимые документы.

Потерпевшая заявила, что у нее не было намерений дарить квартиру обвиняемой. Она сказала, что планировала завещать недвижимость внучке, которая проживает в другом регионе.

В результате квартиру вернули законной владелице.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере 176 миллионов рублей.