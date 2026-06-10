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Культура
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16:40, 10 июня 2026Культура

Раскрыт гонорар Киркорова за один концерт

Продюсер Дворцов: Филипп Киркоров зарабатывает 5 миллионов рублей за концерт
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народный артист РФ Филипп Киркоров зарабатывает 5-6 миллионов рублей за выступление в регионах России. Его слова приводит KP.RU.

«Публика по нему соскучилась и охотно разбирает билеты», — отметил медиаменеджер. Он отметил, что Киркоров получает еще более внушительные гонорары за появление в телепрограммах. Так, за одно интервью исполнитель зарабатывает примерно 8 миллионов рублей.

Ранее Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что Пугачева была «певицей номер один» на протяжении полувека и по сей день вызывает интерес. По его словам, личности такого масштаба никогда не было в отечественной музыкальной культуре.

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