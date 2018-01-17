Социологи составили рейтинг поддержки кандидатов в президенты

Рейтинг поддержки выдвинутого от КПРФ Павла Грудинина после периода роста в конце декабря-начале января начал снижаться, теперь он делит второе место с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 17 января.

Согласно результатам соцопросов, за кандидатов от коммунистов и либерал-демократов могут проголосовать по 6,1 процента от общего числа избирателей. За телеведущую Ксению Собчак — 1,2 процента, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен набрали меньше одного процента. Наивысший показатель электоральной поддержки у действующего президента Владимира Путина — 73 процента голосов.

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«Процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения — около 10-11 января. Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о "коммунисте-миллиардере", избиратели засомневались, действительно ли он — та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать», — прокомментировал рейтинг директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как сообщалось 12 января, Грудинин в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках.

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей. Действующий президент Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца, к настоящему моменту в его поддержку собрано более одного миллиона подписей.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11-15 января. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 5000 респондентов.

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