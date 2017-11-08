Генпрокуратура заблокировала «экстремистский» сайт обманутых дольщиков

Генеральная прокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов страницу обманутых дольщиков из Геленджика, которые планировали на 5 ноября митинг против судебного произвола, сообщала РосКомСвобода. За несколько дней до назначенной даты мероприятие было отменено, но сайт так и остался заблокирован.

Как отмечала РосКомСвобода, Генпрокуратура посчитала размещенную на сайте информацию или экстремистской, или террористической, или призывающей к массовым беспорядкам. При этом на нем было только объявление о запланированной и согласованной с властями акции в Краснодаре. В сообщении указывалось, что цели митинга — это «информирование граждан о случаях судебного произвола в Краснодарском крае. Выражение недоверия судебной власти Краснодарского края. Требование отставки конкретных судей».

В РосКомСвободе предположили, что блокировка ресурса может быть связана с датой проведения мероприятия, поскольку на 5 ноября была назначена «революция» оппозиционера Вячеслава Мальцева. В этот день в одной лишь Москве задержали более 300 человек в рамках «пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка».

Дольщики коттеджного поселка «Пушкинский дол» под Геленджиком стали жертвами мошенников, продавших им земли в лесопарковой зоне, которыми может распоряжаться только Минприроды. Сейчас идет судебный процесс над директором одной из риелторских фирм, но пострадавшие подозревают в мошенничестве в том числе региональных чиновников и требуют привлечь их к ответственности. Они неоднократно записывали обращения к президенту с просьбой помочь им вернуть свои деньги и купленное жилье.



