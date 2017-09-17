Митинг в защиту прав дольщиков начался в Омске

В Омске начался митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков. Мероприятие организовано Федерацией омских профсоюзов, передает ТАСС.

«Мы обеспокоены продолжающимся снижением заработных плат и ростом налогов, тарифов и других оплат, которые ложатся бременем на людей. Мы обращаемся к правительству России, депутатам Думы, региональным и муниципальным властям, депутатам горсовета с призывом обратить внимание на наши проблемы», — заявил и.о. председателя федерации Орест Обухов.

По его словам, митинг посвящен ключевым проблемам города. Как считают в федерации, областное правительство должно уделять больше внимания профориентации и поддержке молодежи.

Мероприятие посетили представители омской мэрии и администрации региона. «Мы знаем и понимаем необходимость решать задачу повышения реальных доходов. И особенно работников образования! При всем дефиците областного бюджета правительство региона выделяет образование как приоритетное направление расходов», — заявила первый замминистра образования области Лариса Устинова, передает Om1.ru.

Глава департамента по труду министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова заверила, что региональные предприятия и организации в ближайшие пять лет создадут 90 тысяч рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. «Нам очень нужны креативные молодые люди, которые сделают власть эффективной», — цитирует чиновницу ТАСС.