Путин подписал закон о фонде дольщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании компенсационного фонда дольщиков. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

«В соответствии с законом на смену страхованию и банковскому поручительству ответственности застройщиков, привлекающих средства граждан в жилищное строительство, придет государственный компенсационный фонд защиты дольщиков», — говорится в пресс-релизе.

Документ утверждает полномочия и функции фонда, его органов управления, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов до госрегистрации договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика.

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Закон о компенсационном фонде дольщиков был принят Госдумой 21 июля. Он предусматривает отчисление строительными компаниями 1,2 процента от стоимости возводимого жилья в специальный фонд. Размер взносов может меняться, но не чаще одного раза в год. В случае банкротства девелопера за счет этих средств государство сможет вернуть дольщикам деньги за квартиры или завершить строительство. Кроме того, закон ужесточает требования к строительным компаниям, в частности к размеру собственных средств.

По данным Минстроя, фонд должен заработать не позднее ноября 2017 года. За три месяца он будет преобразован в публично-правовую компанию.

Создавать новый механизм защиты от недобросовестных строителей потребовалось из-за низкой эффективности страхования ответственности девелоперов, которое не оправдало себя, в том числе и в случае с банкротством некогда крупнейшего российского застройщика СУ-155.

