В Екатеринбурге прошел митинг по защите прав пайщиков и дольщиков

Более 5,5 тысячи человек приняли участие в митинге по защите прав пайщиков и дольщиков, который прошел в на площади Труда в Екатеринбурге в субботу, 16 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

В мероприятии принял участие губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, вопросы жилищного строительства находятся лично под его контролем.

«Сегодня создан координационный совет, который возглавляет мой первый заместитель, в него входят представители правоохранительных органов, надзорных органов. Поверьте, ни один дом, ни один жилой комплекс, испытывающий сейчас трудности, не останется без нашего внимания и помощи», — сказал он участникам митинга.

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Глава региона предложил инициативным группам разработать план-график встреч с координационным советом, чтобы индивидуально искать решения для каждой стройплощадки.

На площадь также пришли члены правительства области, курирующие строительную отрасль, Михаил Волоков и Сергей Швиндт, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, главы муниципалитетов, депутаты регионального Заксобрания, участники долевого и паевого строительства и представители застройщиков.

Пресс-служба правительства отмечает, что за последние пять лет в области решили проблемы более чем 40 объектов. Благодаря этому семь тысяч человек смогли получить квартиры. Сейчас на учете находятся 18 объектов, где ведется строительство 25 жилых домов, в том числе малоэтажных комплексов.