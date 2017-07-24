Эксперты позитивно оценили влияние на рынок закона о фонде дольщиков

Принятый Госдумой в пятницу, 21 июля, закон о создании компенсационного фонда дольщиков должен оказать позитивное влияние на рынок строительства жилья в России. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

Директор финансовой практики московского офиса BCG Сергей Ишков отметил, что сама инициатива создания такого фонда «очень правильная». Новый документ, по его мнению, должен помочь навести порядок на рынке. «Закон направлен на то, чтобы его оздоровить. Суть его заключается в том, чтобы ввести правила игры на рынке первичного строительства и создать компенсационный фонд, который позволит совершать выплаты (дольщикам) и достраивать дома», - пояснил Ишков. Эксперт добавляет, что с точки зрения проработки, законопроект «выгодно отличается от многих других инициатив, которые принимались в последнее время». Он обращает внимание на то, что до принятия данного закона застройщики должны были страховать ответственность перед дольщиками, обращаясь для этого в страховые компании. Но система страхования на рынке долевого строительства показала свою неэффективность.

По данным НИУ ВШЭ, в настоящее время в стадии строительства находится 114 миллионов квадратных метров жилья, за прошлый год в новостройках было продано около 700 тысяч квартир — около 40 миллионов квадратных метров. «Новые требования к застройщикам вступают в силу с 1 июля 2018 года — в отношении объектов, по которым разрешение на строительство получено после этой даты. Это обеспечит плавный переход на новую систему регулирования», — отмечает главный эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Дина Крылова.

Она также отметила, что недовольство некоторых застройщиков требованием нового закона по обеспечению достаточности собственных средств на уровне не менее 10 процентов от стоимости строительного проекта выглядит необоснованным. «На сегодня достаточность собственных средств в строительном секторе, согласно данным Банка России, составляет около 12 процентов. Таким образом, данное требование не является критичным для надежных добросовестных застройщиков», — подчеркивает Крылова.

Материалы по теме Кто рубит «СУ-155» Крупнейшему федеральному застройщику грозит банкротство и смена владельца

Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Глазунов обращает внимание на то, что компенсационный фонд будет вести аккредитацию арбитражных управляющих для конкурсного производства в случае наступления банкротства застройщика.

«Это шаг в правильном направлении, но на определенном этапе было бы разумно прийти к тому, чтобы фонд сам выступал бы арбитражным управляющим Такая практика могла бы стать более успешной», — полагает он. Юрист поясняет, что в настоящее время наблюдается тенденция, когда при несостоятельности банков результаты деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего значительно лучше, чем у внешних управляющих.

По данным Банка России в случаях, когда при банкротстве банков конкурсным управляющим выступает АСВ, возврат в конкурсную массу составляет почти 38 процентов по сравнению с 15,8 процента у внешних арбитражных управляющих.

Ишков полагает, что после вступления в силу закона о создании фонда дольщиков маленькие ненадежные застройщики вынуждены будут покинуть рынок, а у крупных добросовестных девелоперов, наоборот, продажи вырастут.