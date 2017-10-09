Обманутые дольщики жилого комплекса «Царицыно» вышли на пикет в Москве

Обманутые дольщики 9 октября вышли на пикет в Москве. Об это сообщает МК. По данным издания, они перегородили выезд на Садовое кольцо возле Министерства строительства и улицу Неглинную у Центрального Банка России, чтобы напомнить их руководителям о ситуации с их жилищным комплексом.

На митинге обманутые дольщики недостроенного жилого комплекса «Царицыно» потребовали от чиновников взять их ситуацию под контроль. Они уверены, что если Центробанк может взять на санацию крупнейшие банки страны, то сможет и провести санацию их страховой компании «Проминстрах», не допустив уклонения страховщика от своих обязательств.

Позднее, как сообщает RNS, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов получил обращение от обманутых дольщиков недостроенного жилого комплекса «Царицыно». В своем письме участники долевого строительства пожаловались на работу инвестора.

«Дело очень сложное, мы пока не имеем доступа ко всем материалам, но, тем не менее, мы имеем обращение со стороны вкладчиков. В постоянном режиме мы с ними работаем», — отметил он.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. Объект достроен на 40 процентов, стройка фактически заморожена. 6 тысяч семей с 2012 года ждут, когда будут решены их проблемы.

Глава инвестиционной компании «Московский комбинат хлебопродуктов» (входит в группу «Настюша») Игорь Пинкевич сейчас арестован по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, его компания похитила деньги дольщиков.

По закону городские власти не могут начать решать проблему долгостроя, пока инвестора не признают банкротом. Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает дело о банкротстве компании, но этот процесс может занять много времени.

Это далеко не первый пикет дольщиков «Царицыно». В августе они пикетировали мэрию с акцией «Бездомные дети ЖК «Царицыно».