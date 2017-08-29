«Пересвет» вознамерился обанкротить «Настюшу»

Бывший банк Русской православной церкви «Пересвет» намерен обанкротить торговый дом «Настюша», крупного поставщика хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерской продукции в Москве и Московской области. Компания является должником «Пересвета». Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.

«Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Настюша"», — говорится в документе.

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ТД «Настюша» — структура, аффилированная с зерновой компанией «Настюша». Его долг перед банком будет погашен в ближайшее время, сообщил представитель зерновой компании, не уточнив суммы обязательств.

Генеральный директор и совладелец компании «Настюша» Игорь Пинкевич ранее был арестован по подозрению в мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно», отмечает агентство.

За первое полугодие 2017-го чистая прибыль санируемого банка «Пересвет» составила 71,6 миллиарда рублей. По данному показателю финансовая организация оказалась на втором месте в России после Сбербанка (317 миллиардов рублей).

В апреле началась процедура финансового оздоровления «Пересвета». В ней поучаствовали 70 кредиторов.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию сроком на шесть месяцев. Тогда же финансовая организация перестала публиковать отчетность. На тот момент «Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежало Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате. В июле 2017 года финансово-хозяйственное управление РПЦ вышло из списка аффилированных с «Пересветом» лиц.